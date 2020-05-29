Sahaya tükürene 12 maç ceza verilecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Romanya Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan sağlık protokolünde, ligler başladıktan sonra sahaya tüküren ve burnuyla sümküren futbolculara 6 ile 12 maç arası ceza verileceği açıklandı... Liglerin 13-14 Haziran'da yeniden başlaması bekleniyor.
METE GAZOZ'DAN TÜRKİYE REKORU
Dün başlayan 8. Fetih Kupası'nda mücadele edem milli okçu Mete Gazoz, 342 puanla 70 metre Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Gazoz, "Sezonun
ilk yarışmasında Türkiye rekoru atarak başlamak benim için büyük moral oldu" dedi.
LASK LINZ'E 6 PUAN SİLME CEZASI
AVUSTURYA Ligi'nde LASK Linz federasyon tarafından belirtilen sağlık protokolüne uymayarak tam kadro antrenman yaptığı ortaya çıkınca 6 puan silme cezası aldı. Şampiyonluk play-off grubuna 27 puanla lider başlayacak olan Linz, 21 puana düştü.
METE GAZOZ'DAN TÜRKİYE REKORU
Dün başlayan 8. Fetih Kupası'nda mücadele edem milli okçu Mete Gazoz, 342 puanla 70 metre Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Gazoz, "Sezonun
ilk yarışmasında Türkiye rekoru atarak başlamak benim için büyük moral oldu" dedi.
LASK LINZ'E 6 PUAN SİLME CEZASI
AVUSTURYA Ligi'nde LASK Linz federasyon tarafından belirtilen sağlık protokolüne uymayarak tam kadro antrenman yaptığı ortaya çıkınca 6 puan silme cezası aldı. Şampiyonluk play-off grubuna 27 puanla lider başlayacak olan Linz, 21 puana düştü.