Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sahaya tükürene 12 maç ceza verilecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    tarafından hazırlanan sağlık protokolünde, ligler başladıktan sonra sahaya tüküren ve burnuyla sümküren futbolculara 6 ile 12 maç arası ceza verileceği açıklandı...

    Sahaya tükürene 12 maç ceza verilecek
    Romanya Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan sağlık protokolünde, ligler başladıktan sonra sahaya tüküren ve burnuyla sümküren futbolculara 6 ile 12 maç arası ceza verileceği açıklandı... Liglerin 13-14 Haziran'da yeniden başlaması bekleniyor.

    'DAN TÜRKİYE REKORU
    Dün başlayan 8. Fetih Kupası'nda mücadele edem milli okçu Mete Gazoz, 342 puanla 70 metre rekorunun yeni sahibi oldu. Gazoz, "Sezonun
    ilk yarışmasında Türkiye rekoru atarak başlamak benim için büyük moral oldu" dedi.

    LINZ'E 6 PUAN SİLME CEZASI
    AVUSTURYA Ligi'nde LASK Linz federasyon tarafından belirtilen sağlık protokolüne uymayarak tam kadro antrenman yaptığı ortaya çıkınca 6 puan silme cezası aldı. Şampiyonluk play-off grubuna 27 puanla lider başlayacak olan Linz, 21 puana düştü.
    Haberler Spor Sahaya tükürene 12 maç ceza verilecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri