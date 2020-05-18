Trabzonspor Vitoria- Guimares'te oynayan 29 yaşındaki Davidson'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 37 karşılaşmada 10 gol 11 asist üreten Sambacı, iyi bir görüntü çizdi. Brezilyalı yıldız, sol açıkta forma giymesinin yanı sıra ofansif orta saha ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Bonservis bedeli 2.5 milyon Euro olan oyuncu için Trabzonspor'un bu rakamları vermeyi düşünmediği ve öncelikle oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacağı iddia edildi.
BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE
Bu arada O Jogo gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir de oyuncuyu istiyor.
SOLA BREZİLYALI YILDIZ
Vitoria Guimares'in 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Davidson'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE
Bu arada O Jogo gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir de oyuncuyu istiyor.
SOLA BREZİLYALI YILDIZ
Vitoria Guimares'in 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Davidson'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.