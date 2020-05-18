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    • Spor
    • 18.05.2020 Gazete
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    'a sambacı kanat

    , Guimares forması giyen sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için temaslara başladı. 'in 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu 'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

    Fırtına’ya sambacı kanat
    Trabzonspor Vitoria- Guimares'te oynayan 29 yaşındaki 'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 37 karşılaşmada 10 gol 11 asist üreten Sambacı, iyi bir görüntü çizdi. Brezilyalı yıldız, sol açıkta forma giymesinin yanı sıra ofansif orta saha ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Bonservis bedeli 2.5 milyon Euro olan oyuncu için 'un bu rakamları vermeyi düşünmediği ve öncelikle oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacağı iddia edildi.

    BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE
    Bu     arada O Jogo gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir de oyuncuyu istiyor.

    SOLA BREZİLYALI YILDIZ
    'in 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Davidson'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
    Haberler Spor Trabzonspor'a sambacı kanat Davidson
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