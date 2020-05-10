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    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
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    ’de karar haftası

    ile sözleşme süresinde sorun yaşayan F.Bahçe yönetimi pürüzleri çözüp imzaları attırmayı hedefliyor. Ancak kriz aşılamazsa 'le görüşmelere hız verilecek.

    Fener’de karar haftası
    Mart başında oynanan Trabzonspor maçının ardından ile yollarını ayıran ancak geçen uzun süreye rağmen yeni hocasını belirleyemeyen 'de kader haftasına girildi… Sarı- Lacivertli yönetim kısa süre içinde teknik direktörü açıklamayı hedefliyor.

    YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK
    Birçok konuda anlaşılan ama sözleşme süresindeki pürüz nedeniyle imza attırılamayan ile yeni görüşme yapılacak. Hedef, Hırvat hocaya 1+3 yıllık sözleşmeyi kabul ettirmek.

    ROTA HEMEN DEĞİŞECEK
    Eğer ortak bir nokta bulunamazsa rota hemen 'e dönecek… Takımı'nı çalıştıran başarılı hoca ile kısa süre önce temasa geçen yönetim görüşmelere hız verecek.



    BU DÜĞÜM ÇÖZÜLSÜN!
    Artık yeni sezon planlamasını yeni hocasıyla yapmak isteyen Başkan Ali Koç da bu düğümün çözülmesini istiyor… Bu nedenle önümüzdeki hafta çok hareketli saatler yaşanması bekleniyor.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR AMA…
    Hırvatistan Milli Takımı ile sözleşmesi Temmuz ayı sonunda bitecek olan Zlatko Dalic ile anlaşma Euro 2020 düşünülerek yapılmıştı. Ancak Hırvatistan Federasyonu'nun şampiyonanın 1 yıl ertelenmesi nedeniyle sözleşmeyi uzatmak istediği belirtiliyor.

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