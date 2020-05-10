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    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
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    Elia’da kararı verecek

    Yönetimi’nin listenin ilk sırasına aldığı Hollandalı star için son kararı ’ın vereceği öne sürüldü. İşte Takvim Gazetesi’nin 10 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

    Elia’da kararı Yalçın verecek
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan liglerin devamı halinde kalan 8 maçı düşünürken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Özellikle bonservisi olmayan oyunculara yönelecek olan yönetim listenin en başına Başakşehirli Elia'yı aldı. Sezon sonunda serbest kalacak olan sol kanat oyuncusu için topun artık 'da olduğu öğrenildi. Yönetimin Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istediği ancak son karar verilmeden önce Yalçın'ın görüşünün isteneceği öğrenildi.

    LİSTEDE BİRİNCİ SIRADA
    Hollandalı Elia'nın yeni sezonda 'ta forma giymeyi çok istediği öğrenildi.

    DALGAKIRAN'DAN TEPKİ VAR
    Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran liglerin başlatılması kararını eleştirdi. Dalgakıran, "Kulüpler yangın yerine dönmüşken liglerin başlatılması doğru değil. İnsan sağlığı daha önemli" dedi.

    SEZON SONUNU BEKLEMELİ
    Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül transfer haberlerine kulaklarını tıkadığını söyleyerek, "Sezon sonunu beklemeli" ifadesini kullandı.

    BEŞİKTAŞ'TAN ASLA AYRILMAYACAĞIM
    KARTAL'IN genç starı Rıdvan, Beşiktaş'tan asla ayrılmayacağını söyleyerek, "Burada kendimi kanıtlayarak hocamın gözüne gireceğim" diye konuştu.

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