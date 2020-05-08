





Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da futbola dönüş kararı ile ilgili Fenerbahçe dün bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TFF'nin ligin devamı, iptali ve tescili şeklindeki tüm kararlarına saygılıyız. Ancak bir takımda; bir oyuncuda, antrenörde ya da personelde coronavirüse rastlanılması halinde ne olacak, hangi adımlar atılacak?" denildi. Bu açıklamadan bir süre sonra Sarı-Lacivertli kulüpte bir personelin coronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.