Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da futbola dönüş kararı ile ilgili Fenerbahçe dün bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TFF'nin ligin devamı, iptali ve tescili şeklindeki tüm kararlarına saygılıyız. Ancak bir takımda; bir oyuncuda, antrenörde ya da personelde coronavirüse rastlanılması halinde ne olacak, hangi adımlar atılacak?" denildi. Bu açıklamadan bir süre sonra Sarı-Lacivertli kulüpte bir personelin coronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ
Fenerbahçe'de bir personelde coronavirüs çıkması kulüpte şok etkisi yarattı. Ardından Sarı-Lacivertliler bugünkü idmanı iptal etti. Futbolcuların büyük panik yaşadığı öğrenildi.
GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ
Bu gelişmeyle F.Bahçe'nin yönelttiği, "Bir takımda coronavirüse rastlanırsa ne olacak?" sorusu tüm futbolseverler tarafından dillendirildi. Gözler alınacak kararlar için TFF'ye çevrildi.
BİR PERSONEL DE ŞÜPHELİ
Bir personelin testinin pozitif çıktığını açıklayan Fenerbahçe'de bir personelin de şüpheli durumda olduğu bildirildi. Her iki personele de bugün tekrar test yapılacağı bildirildi.
EZELİ RAKİPLERDEN DESTEK
Fenerbahçe'de bir personelde coronavirüse rastlanması sonrası Beşiktaş ve Trabzonspor, "Geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
'PLANLARIMIZ VAR' DENİLMİŞTİ
TFF Başkanı Nihat Özdemir, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar için, "Alternatif planlarımız var" demişti.