Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.05.2020 23:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2020 23:17
    ABONE OL

    Bir kulüp çalışanı koronavirüse yakalanmıştı... ve 'dan 'ye geçmiş olsun mesajı!

    Bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs tespit edilen 'ye ilk destek ezeli rakiplerinden geldi.  ve spor, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Beşiktaş ve Trabzon'dan Fener'e geçmiş olsun mesajı

    ve spor, bir kulüp çalışanında koronavirüs tespit edilen 'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.


    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.


    Trabzonspor ise şu açıklamayı yaptı:

    Değerli Fenerbahçe Ailesi... Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Spor Bir kulüp çalışanı koronavirüse yakalanmıştı... Beşiktaş ve Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri