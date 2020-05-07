Beşiktaş ve Trabzonspor, bir kulüp çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. https://t.co/gDqXvMXusr — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 7, 2020



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Değerli Fenerbahçe Ailesi,



Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/xNP5hj0dAP — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) May 7, 2020

Değerli Fenerbahçe Ailesi... Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.