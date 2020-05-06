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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    'da antrenman temposu artacak

    açık saha çalışmalarına dün de devam ederken Bordo-mavili kulübün teknik heyeti antrenmanların temposunu zaman içerisinde artırmayı planlıyor. Kısa süreli adaptasyon sürecinin ardından program dahilinde kondisyon çalışmaları başlayacak.

    Antrenman temposu artacak
    açık saha çalışmalarına dün de devam ederken Bordo-mavili kulübün teknik heyeti antrenmanların temposunu zaman içerisinde artırmayı planlıyor.



    Kısa süreli adaptasyon sürecinin ardından program dahilinde kondisyon çalışmaları başlayacak.

    FUTBOLCULAR İMAJLARINI DEĞİŞTİRDİ
    Trabzonsporlu futbolcuların başlayan antrenmanlarla birlikte yaptıkları imaj değişiklikleri de ortaya çıktı. Çoğunluğun saçlarını kestirdiği dikkat çekerken bazı futbolcular ise bıyık bırakmayı tercih etti.

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