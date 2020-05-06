Trabzonspor açık saha çalışmalarına dün de devam ederken Bordo-mavili kulübün teknik heyeti antrenmanların temposunu zaman içerisinde artırmayı planlıyor.
Kısa süreli adaptasyon sürecinin ardından program dahilinde kondisyon çalışmaları başlayacak.
FUTBOLCULAR İMAJLARINI DEĞİŞTİRDİ
Trabzonsporlu futbolcuların başlayan antrenmanlarla birlikte yaptıkları imaj değişiklikleri de ortaya çıktı. Çoğunluğun saçlarını kestirdiği dikkat çekerken bazı futbolcular ise bıyık bırakmayı tercih etti.
Kısa süreli adaptasyon sürecinin ardından program dahilinde kondisyon çalışmaları başlayacak.
FUTBOLCULAR İMAJLARINI DEĞİŞTİRDİ
Trabzonsporlu futbolcuların başlayan antrenmanlarla birlikte yaptıkları imaj değişiklikleri de ortaya çıktı. Çoğunluğun saçlarını kestirdiği dikkat çekerken bazı futbolcular ise bıyık bırakmayı tercih etti.