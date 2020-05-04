Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ümit Özat, eski kulübü Fenerbahçe ve gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek'te Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, Galatasaray'ın kulüp yapısının diğer kulüplere örnek olması gerektiğini belirterek, "Galatasaray'ı yenelim de ligde şampiyon olmasak da olur' düşüncelerini bırakmamız lazım. Sen 96'da Galatasaray'ı 4-0 yendin ama Galatasaray gitti şampiyon oldu, keşke yenemeseydin de sen şampiyon olsaydın." diye konuştu. Ümit Özat, şöyle devam etti: Fenerbahçe'de şu an satılacak, değerli oyuncular bile Aziz Yıldırım'ın döneminde satın alınmış oyuncular. Fenerbahçe'nin forması zaten 2 puan, 1 puan da oyuncu alamıyorsa zaten bıraksın gitsin. Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı oyun yarısını bile alamaz. Fenerbahçe'de oynarken 3 asist yaptığım maçta bile maçtan sonra çıkıp 'Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı' var dediler. Zaten çirkin bir adamım ama sarışın olsaydım, küpe taksaydım Fenerbahçe'nin Maldini'si olurdum.
KÜPE TAKSAM MALDİNİ DERLERDİ!
Ümit Özat, "3 asist yaptığı maçtan sonra bile takımda sol bek sıkıntısı var diye yazdılar. Sarışın olsam, küpe taksam F.Bahçe'nin Maldini'si olurdum" dedi.
KÜPE TAKSAM MALDİNİ DERLERDİ!
Ümit Özat, "3 asist yaptığı maçtan sonra bile takımda sol bek sıkıntısı var diye yazdılar. Sarışın olsam, küpe taksam F.Bahçe'nin Maldini'si olurdum" dedi.