Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de Hırvat ekolü: Kanarya Bjelica ile birlikte 2 Hırvat oyuncuyu daha kadroya katmak istiyor

    yönetimi gelecek sezon için planlamalarını hızlandırdı. Takımın başına ’yı getirmek isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar 2 kritik bölge için de 2 Hırvat’ı tercih etmiş durumda. Roma'da kiralık oynayan Hırvat golcü Nikola Kalinic ile birlikte 'te forma giyen stoper için de girişimler hızlandırıldı. Anlaşma olursa 2 oyuncu da alınacak.

    Fener'de Hırvat ekolü
    Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve başarılı bir takımın temellerini atmak için çaba sarfeden Başkan Ali Koç ve yönetimi son günlerde önemli kararların eşiğine geldi. 'yı teknik direktör olarak düşünen yönetim, 2 Hırvat futbolcuyu da takıma kazandırmak istiyor. Santrfor Kalinic için önceden de girişimler vardı.

    MARESİC     3 MİLYON EURO
    Stoper mevkisi için de bir Hırvat yıldız adayı listeye alındı. Bu ismin 20 yaşındaki olduğu öğrenildi. 'de forma giyen Maresic'in bonservis bedeli 3 milyon Euro.

    AVUSTURYA İÇİN OYNADI
    Aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan Maresic bu ülkenin U-21 ve U19 milli takımında forma giydi. Bonservis bedeli düşürülürse satın alınacak. Aksi halde kiralama seçeneği masada.



    SAYI DAHA DA ARTABİLİR
    Hoca olarak Bjelica'nın ismi kesinleşirse Kalinic ve Maresic için girişimlerin hızlanacak Bununla birlikte başka Hırvat isimlerin ya da sisteme uyacak futbolcuların transferi söz korusu olabilir.



    NENAD     BJELİCA'YA TARAFTAR ONAYI
    li taraftarlar takımın başına yabancı bir hocanın geçmesi durumunda Bjelica ismine sıcak baktılar. Ancak sitemine uygun futbolcuların alınması gerektiği de ifade edildi.

    MİLAN KALİNİC İÇİN SERVET ÖDEMİŞTİ
    Hırvat santrfor Kalinic'i 2017 yılında Milan, Fiorentina'dan 20 milyon Euro ödeyerek satın almıştı. 32 yaşındaki oyuncu şu anda Roma'da kiralık oynuyor.

    Haberler Spor Fenerbahçe'de Hırvat ekolü: Kanarya Bjelica ile birlikte 2 Hırvat oyuncuyu daha kadroya katmak istiyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri