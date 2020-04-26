Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve başarılı bir takımın temellerini atmak için çaba sarfeden Başkan Ali Koç ve yönetimi son günlerde önemli kararların eşiğine geldi. Nenad Bjelica'yı teknik direktör olarak düşünen yönetim, 2 Hırvat futbolcuyu da takıma kazandırmak istiyor. Santrfor Kalinic için önceden de girişimler vardı.
MARESİC 3 MİLYON EURO
Stoper mevkisi için de bir Hırvat yıldız adayı listeye alındı. Bu ismin 20 yaşındaki Dario Maresic olduğu öğrenildi. Stade Reims'de forma giyen Maresic'in bonservis bedeli 3 milyon Euro.
AVUSTURYA İÇİN OYNADI
Aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan Maresic bu ülkenin U-21 ve U19 milli takımında forma giydi. Bonservis bedeli düşürülürse satın alınacak. Aksi halde kiralama seçeneği masada.
SAYI DAHA DA ARTABİLİR
Hoca olarak Bjelica'nın ismi kesinleşirse Kalinic ve Maresic için girişimlerin hızlanacak Bununla birlikte başka Hırvat isimlerin ya da sisteme uyacak futbolcuların transferi söz korusu olabilir.
NENAD BJELİCA'YA TARAFTAR ONAYI
Fenerbahçeli taraftarlar takımın başına yabancı bir hocanın geçmesi durumunda Bjelica ismine sıcak baktılar. Ancak sitemine uygun futbolcuların alınması gerektiği de ifade edildi.
MİLAN KALİNİC İÇİN SERVET ÖDEMİŞTİ
Hırvat santrfor Kalinic'i 2017 yılında Milan, Fiorentina'dan 20 milyon Euro ödeyerek satın almıştı. 32 yaşındaki oyuncu şu anda Roma'da kiralık oynuyor.
MARESİC 3 MİLYON EURO
Stoper mevkisi için de bir Hırvat yıldız adayı listeye alındı. Bu ismin 20 yaşındaki Dario Maresic olduğu öğrenildi. Stade Reims'de forma giyen Maresic'in bonservis bedeli 3 milyon Euro.
AVUSTURYA İÇİN OYNADI
Aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan Maresic bu ülkenin U-21 ve U19 milli takımında forma giydi. Bonservis bedeli düşürülürse satın alınacak. Aksi halde kiralama seçeneği masada.
SAYI DAHA DA ARTABİLİR
Hoca olarak Bjelica'nın ismi kesinleşirse Kalinic ve Maresic için girişimlerin hızlanacak Bununla birlikte başka Hırvat isimlerin ya da sisteme uyacak futbolcuların transferi söz korusu olabilir.
NENAD BJELİCA'YA TARAFTAR ONAYI
Fenerbahçeli taraftarlar takımın başına yabancı bir hocanın geçmesi durumunda Bjelica ismine sıcak baktılar. Ancak sitemine uygun futbolcuların alınması gerektiği de ifade edildi.
MİLAN KALİNİC İÇİN SERVET ÖDEMİŞTİ
Hırvat santrfor Kalinic'i 2017 yılında Milan, Fiorentina'dan 20 milyon Euro ödeyerek satın almıştı. 32 yaşındaki oyuncu şu anda Roma'da kiralık oynuyor.