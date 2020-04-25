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    • Spor
    • 25.04.2020 Gazete
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    Lemina: Ada’ya dönmek istemiyorum

    ’ın Gabonlu oyuncusu Lemina kulübü Southampton ile yaptığı görüşmede, “Ada’ya dönmek istemiyorum. Sizden bu konuda anlayış bekiylorum” dedi.

    Ada’ya dönmek istemiyorum
    G.Saray'da Lemina kulübü Southampton'a rest çekti. Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gabonlu oyuncu sözleşmesi sezon sonunda biteceği için İngiliz kulübüyle bir görüşme yaptı. Lemina'nın bu görüşmede, "'ye dönmek istemiyorum. 'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" dediği öğrenildi.

    TERİM İSTİYOR
    Teknik     Direktör Terim'in de Lemina'nın mutlaka takımda tutulmasını çok istemesi üzerine yönetimin Gabonlu oyuncu için tüm şartları zorlaması bekleniyor.



    Galatasaray'da 'in en büyük gözdelerinden biri olan Gabonlu star Lemina yeni sezonda Cimbom'da kalmak istiyor.
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