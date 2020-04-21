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    • Spor
    • 21.04.2020 Gazete
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    İsteyenlere Samandıra hazır

    Saha çalışmasını tercih edenler Samandıra'da mesai yapmaya başladı. İsteyenler kulübün tüm imkanlarından yararlanabilecek. ise 'nin kararını bekliyor.

    İsteyenlere Samandıra hazır
    Saha çalışmasını tercih edenler Samandıra'da mesai yapmaya başladı. İsteyenler kulübün tüm imkanlarından yararlanabilecek. ise 'nin kararını bekliyor.

    KRUSE'DEN BAŞARILI DANS PERFORMANSI
    Max Kruse evinde yaptığı bireysel çalışmanın ardından yaptığı dansı instagram hesabından paylaştı. Alman futbolcunun dans şovu beğeni topladı.

    Haberler Spor İsteyenlere Samandıra hazır
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