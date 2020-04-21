İsteyenlere Samandıra hazır

Saha çalışmasını tercih edenler Samandıra'da mesai yapmaya başladı. İsteyenler kulübün tüm imkanlarından yararlanabilecek. Yönetim ise TFF'nin kararını bekliyor.
KRUSE'DEN BAŞARILI DANS PERFORMANSI
Max Kruse evinde yaptığı bireysel çalışmanın ardından yaptığı dansı instagram hesabından paylaştı. Alman futbolcunun dans şovu beğeni topladı.
KRUSE'DEN BAŞARILI DANS PERFORMANSI
Max Kruse evinde yaptığı bireysel çalışmanın ardından yaptığı dansı instagram hesabından paylaştı. Alman futbolcunun dans şovu beğeni topladı.