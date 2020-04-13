M.Ekici kararı yeni hocanın

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Mehmet Ekici konusunda karar verilmedi… Yönetimin yeni teknik heyetin raporu sonrasında tecrübeli yıldız için adım atacağı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Mehmet Ekici konusunda karar verilmedi... Yönetimin yeni teknik heyetin raporu sonrasında tecrübeli yıldız için adım atacağı öğrenildi.
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