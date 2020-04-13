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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    ’u gündemine aldı

    ’in menajeriyle temasa geçen , bir başka İspanyol sağ kanat oyuncusu Callejon’u gündemine aldı. Milan'da forma giyen Castillejo da listede.



    Fenerbahçe'de     yeni sezon yapılanmasında öncelikli bölgelerden birisi sağ kanat… Sevilla formasını giyen Rony Lopes'in menajeriyle temasa geçerek resmi girişimlere başlayan Sarı-Lacivertliler'in bir başka İspanyol yıldız Jose Callejon'u da da gündemine aldığı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek. İtalyan basını Callejon'la ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin olduğunu duyurdu.



    Yönetimin ayrıca Milan'da oynayan Samu Castillejo'yu da takip ettiği belirlendi. 25 yaşındaki futbolcu da İspanyol.



    CALLEJON'A TEKLİF YAĞIYOR
    Napoli'den önce R.Madrid forması giyen ve önemli bir kariyeri olan Jose Callejon'un talibinin çok olduğu belirtiliyor. 33 yaşındaki yıldız bu sezon 2 gole imza attı.



    Rony Lopes

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