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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    fedaya hazır

    'ın emektar futbolcularından , kulübün içinde bulunduğu zor durum sebebiyle maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yönetime iletti.

    Necip Uysal fedaya hazır

    Kartal'ın emektar futbolcularından , kulübün içinde bulunduğu zor durum sebebiyle maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yönetime iletti. Ortacizgi.com'un haberine göre Necip'in yönetime, "Alınacak her türlü indirim kararına saygı duyuyorum. Siz ne derseniz benim için uygundur" dediği öğrenildi.

    BOYD AYRILIĞI DÜŞÜNMÜYOR
    Takımdaki     geleceği net olmayan isimlerden Tyler Boyd, Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti.

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