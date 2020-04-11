Necip Uysal fedaya hazır

Kartal'ın emektar futbolcularından Necip Uysal, kulübün içinde bulunduğu zor durum sebebiyle maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yönetime iletti. Ortacizgi.com'un haberine göre Necip'in yönetime, "Alınacak her türlü indirim kararına saygı duyuyorum. Siz ne derseniz benim için uygundur" dediği öğrenildi.

BOYD AYRILIĞI DÜŞÜNMÜYOR

Takımdaki geleceği net olmayan isimlerden Tyler Boyd, Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti.