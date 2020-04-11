Ndiaye’den taraftara iyi haber... Ameliyat sonrası hızla iyileşen Ndiaye kendisini iyi hissettiğini söyledi. Senegalli yıldız liglerin başlamasını iple çektiğini söyledi. Ameliyat sonrası hızla iyileşen Ndiaye kendisini iyi hissettiğini söyledi. Senegalli yıldız liglerin başlamasını iple çektiğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.