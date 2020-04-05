Coronavirüs salgını sonrası dünyanın genelinde futbola ara verilirken, yola devam eden 4 lig var… Belarus Avrupa'da süren tek lig olarak dikkat çekerken Afrika'da da Burundi ve Orta Amerika'da Nikaragua ligleri sürüyor. Asya'da ise Tacikistan ligi bugün start alıyor. Büyük liglerin oynanmadığı süreçte sporseverler, bu ligleri izliyor. "Yokluktan adını dahi bilmediğimiz maçları izliyoruz." yorumları yapılıyor.

BELARUS'TA BÜYÜK İSYAN

Coronavirüs salgınına rağmen Belarus'ta liglerin devam etmesine futbolcular isyan etti. UEFA'yı göreve çağırdı.