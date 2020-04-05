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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    Tüm dünya onları seyrediyor: , Tacikistan, Burundi ve Nikaragua ligleri...

    Coronavirüs salgını sonrası dünyanın genelinde futbola ara verilirken, yola devam eden 4 lig var… Avrupa'da süren tek lig olarak dikkat çekerken 'da da Burundi ve 'da Nikaragua ligleri sürüyor. Asya'da ise Tacikistan ligi bugün start alıyor. Büyük liglerin oynanmadığı süreçte sporseverler, bu ligleri izliyor.

    Şimdi tüm dünya onları seyrediyor

    Coronavirüs salgını sonrası dünyanın genelinde futbola ara verilirken, yola devam eden 4 lig var… Avrupa'da süren tek lig olarak dikkat çekerken 'da da Burundi ve 'da Nikaragua ligleri sürüyor. Asya'da ise Tacikistan ligi bugün start alıyor. Büyük liglerin oynanmadığı süreçte sporseverler, bu ligleri izliyor. "Yokluktan adını dahi bilmediğimiz maçları izliyoruz." yorumları yapılıyor.

    BELARUS'TA BÜYÜK İSYAN
    Coronavirüs salgınına rağmen Belarus'ta liglerin devam etmesine futbolcular isyan etti. 'yı göreve çağırdı.

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