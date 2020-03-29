Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor... Sarı- Lacivertli Yönetim sezon sonu yaklaştığı için acele etmedi… Ardından Türkiye'de ve kulüpte coronavirüs şoku yaşandı. Yönetim, salgın ile savaş verirken arayışlar kısa süreliğine durdu. Fenerbahçe, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile geçtiğimiz günlerde temas kurmuştu... Sarı-Lacivertli taraftarlar yeni hoca konusunda bekleyişini sürdürüyor…
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