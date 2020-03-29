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    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
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    'de belirsizliği! Yönetim işi ağırdan alıyor…

    'de  ile yollar ayrıldıktan sonra yeni ün kim olacağı merak ediliyor. Lig arada ancak Fenerbahçe'de yeni hoca çalışmaları ağır ilerliyor…

    Teknik direktör belirsizliği!
    Fenerbahçe'de ile yollar ayrıldıktan sonra yeni ün kim olacağı merak ediliyor... Sarı- Lacivertli Yönetim sezon sonu yaklaştığı için acele etmedi… Ardından Türkiye'de ve kulüpte coronavirüs şoku yaşandı. Yönetim, salgın ile savaş verirken arayışlar kısa süreliğine durdu. , Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile geçtiğimiz günlerde temas kurmuştu... Sarı-Lacivertli taraftarlar yeni hoca konusunda bekleyişini sürdürüyor…


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