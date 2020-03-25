Boyd: Sanırım son maçım olacak

Beşiktaş'ta Boyd, ABD medyasına açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray maçına çıkana kadar, oynayıp oynamayacağımızı bilmiyorduk ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Bu maçın uzun süre oynadığım son maç olabileceğini düşündüm. Depoda hiçbir şeyin kalmasını istemedim ve her şeyimi verdim. Sanırım uzun süre boyunca oynadığım son maç da bu olacak" diye konuştu.
5 YABANCI YOLCU SADECE BOYD KALACAK!
Kartal'da performansı tartışılan oyunculardan Roco, Douglas, Diaby, Rebocho ve Karius ile yollar ayrılacak. Boyd'un takımda kalması bekleniyor…
5 YABANCI YOLCU SADECE BOYD KALACAK!
Kartal'da performansı tartışılan oyunculardan Roco, Douglas, Diaby, Rebocho ve Karius ile yollar ayrılacak. Boyd'un takımda kalması bekleniyor…
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