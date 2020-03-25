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    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
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    Boyd: Sanırım son maçım olacak

    'ta Boyd, medyasına açıklamalar yaptı. oyuncu, " maçına çıkana kadar, oynayıp oynamayacağımızı bilmiyorduk ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Bu maçın uzun süre oynadığım son maç olabileceğini düşündüm. Depoda hiçbir şeyin kalmasını istemedim ve her şeyimi verdim. Sanırım uzun süre boyunca oynadığım son maç da bu olacak" diye konuştu.

    Sanırım son maçım olacak
    Beşiktaş'ta Boyd, medyasına açıklamalar yaptı. oyuncu, " maçına çıkana kadar, oynayıp oynamayacağımızı bilmiyorduk ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Bu maçın uzun süre oynadığım son maç olabileceğini düşündüm. Depoda hiçbir şeyin kalmasını istemedim ve her şeyimi verdim. Sanırım uzun süre boyunca oynadığım son maç da bu olacak" diye konuştu.

    5 YABANCI YOLCU SADECE BOYD KALACAK!
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