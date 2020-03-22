Sergen’in 5 atlısı! Karius, Vida, Ruiz, Atiba ve Elneny ,Yalçın’ın vazgeçemediği isimler...

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra göreve getirdiği Sergen Yalçın döneminde 5 futbolcu takımın vazgeçilmezi oldu. Loris Karius, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Mohamed Elneny toplam 669 dakika ile Yalçın'ın bankoları oldu.
Bu futbolcuları 613 dakika ile N'Koudou ve 557 dakika ile Burak Yılmaz takip etti. Necip Uysal ise sadece 7 dakika forma giyebildi.
Bu futbolcuları 613 dakika ile N'Koudou ve 557 dakika ile Burak Yılmaz takip etti. Necip Uysal ise sadece 7 dakika forma giyebildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.