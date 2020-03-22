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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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    ’den imaj değişimi

    lı futbolcular coronavirüs salgını nedeniyle vakit geçirmeye başladı. Birçok Beşiktaşlı futbolcu vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaştı. Bu sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağladığı saçlarını kazıtarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

    Boateng’den imaj değişimi
    Beşiktaşlı futbolcular coronavirüs salgını nedeniyle vakit geçirmeye başladı. Birçok Beşiktaşlı futbolcu vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaştı. Bu sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağladığı Boateng saçlarını kazıtarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

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