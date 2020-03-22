Boateng’den imaj değişimi

Beşiktaşlı futbolcular coronavirüs salgını nedeniyle vakit geçirmeye başladı. Birçok Beşiktaşlı futbolcu sosyal medya vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaştı. Bu sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağladığı Boateng saçlarını kazıtarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
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