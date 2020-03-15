Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularla yaptığı toplantıda sahaya rahat çıkmalarını istedi. Psikolojik olarak takımı rahatlatmak isteyen Yalçın, "Kafanız rahat olsun. Bu maçı kaybedersek dünyanın sonu değil ama kazanırsak çok şey kazanırız" ifadelerini kullandı.
Takımını hücum ağırlıklı oynatmayı planlayan Yalçın, "Bizim oyun anlayışımız hücum üzerinedir. Formda bir rakiple oynayacağız ama bunun önemi yok. Rakip kim olursa olsun bizim futbolumuz belli" dedi.
KARTAL GOL ÇALIŞTI
Beşiktaş dün akşam saatlerinde Ümraniye Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada pres ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın ardından tesislerde kampa giren Siyah-Beyazlı futbolcular maç saatini beklemeye başladılar.
KİLİT ADAM N'KOUDOU
Sergen Yalçın N'Koudou'yu derbiye özel olarak hazırladı. Marco-Donk ikilisinin arasına atılcak toplarda N'Koudou'nun süratini kullanmak isteyen Yalçın, bu noktada Burak ve Boateng'le de pozisyon bulmayı planlıyor.
Takımını hücum ağırlıklı oynatmayı planlayan Yalçın, "Bizim oyun anlayışımız hücum üzerinedir. Formda bir rakiple oynayacağız ama bunun önemi yok. Rakip kim olursa olsun bizim futbolumuz belli" dedi.
KARTAL GOL ÇALIŞTI
Beşiktaş dün akşam saatlerinde Ümraniye Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada pres ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın ardından tesislerde kampa giren Siyah-Beyazlı futbolcular maç saatini beklemeye başladılar.
KİLİT ADAM N'KOUDOU
Sergen Yalçın N'Koudou'yu derbiye özel olarak hazırladı. Marco-Donk ikilisinin arasına atılcak toplarda N'Koudou'nun süratini kullanmak isteyen Yalçın, bu noktada Burak ve Boateng'le de pozisyon bulmayı planlıyor.
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