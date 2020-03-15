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    • Spor
    • 15.03.2020 Gazete
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    derbisi öncesi futbolcularla toplantı yaptı: Kafanız rahat olsun

    Beşiktaşlı futbolcularla toplantı yapan , “Kafanız rahat olsun. Kaybedersek dünyanın sonu değil. Ama galip gelirsek çok şey kazanırız” diye konuştu.

    Kafanız rahat olsun
    Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde Sergen Yalçın, futbolcularla yaptığı toplantıda sahaya rahat çıkmalarını istedi. Psikolojik olarak takımı rahatlatmak isteyen Yalçın, "Kafanız rahat olsun. Bu maçı kaybedersek dünyanın sonu değil ama kazanırsak çok şey kazanırız" ifadelerini kullandı.



    Takımını hücum ağırlıklı oynatmayı planlayan Yalçın, "Bizim oyun anlayışımız hücum üzerinedir. Formda bir rakiple oynayacağız ama bunun önemi yok. Rakip kim olursa olsun bizim futbolumuz belli" dedi.



    KARTAL GOL ÇALIŞTI
    Beşiktaş dün akşam saatlerinde Ümraniye Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada pres ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın ardından tesislerde kampa giren Siyah-Beyazlı futbolcular maç saatini beklemeye başladılar.



    KİLİT ADAM N'KOUDOU
    Sergen Yalçın N'Koudou'yu derbiye özel olarak hazırladı. Marco-Donk ikilisinin arasına atılcak toplarda N'Koudou'nun süratini kullanmak isteyen Yalçın, bu noktada Burak ve Boateng'le de pozisyon bulmayı planlıyor.

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