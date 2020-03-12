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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    Son 9 yılın en golcü stoperi! hücuma da katkı veriyor...

    'nin tecrübeli stoperi , bu sezon ligde attığı 4 golle son 9 yılın en skorer stoperi oldu. , 2010- 11 sezonunda tam 8 kez fileleri havalandırmıştı.

    Son 9 yılın en golcü stoperi
    Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından takımın en skorer ismi konumunda... Tecrübeli stoper attığı 4 golle, Sarı-Lacivertli takımda son 9 sezonun en golcü stoper konumunda yer alıyor. Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı. de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor.

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    ligde başarılı sonuçlar almasa da Serdar Aziz son haftalarda başarılı grafik çiziyor.

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