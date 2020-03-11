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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    eski futbolcular ile halı sahada görüntülendi

    maçlara halı sahada devam ediyor... Kış döneminde ile sözleşmesini feshettikten sonra 'ın kapısından dönen Arda Turan halı saha maçında görüntülendi.

    Arda Turan sahalara döndü
    Arda Turan maçlara halı sahada devam ediyor... Kış döneminde Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'ın kapısından dönen Arda Turan halı saha maçında görüntülendi. 33 yaşındaki yıldız futbolcu attığı gollerle büyük beğeni topladı. Sızan görüntülerin ardından Bazı taraftarlar tarafından "Barcelona ile Nou Camp'tan halı sahaya kadar düştü" yorumu yapıldı.



    ESKİ FUTBOLCULAR DA VARDI
    Halı saha maçında futbolu bırakan oyuncular da yer alıyordu. Müsabakada eski futbolculardan Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler yer aldı.

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