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    • Spor
    • 07.03.2020 Gazete
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    Hasan Ali de yetişti

    'de sakatlardan art arda iyi haberler geliyor. , ve 'nun ardından 'ın da sakatlığı tamamen geçti ve dün takımla birlikte çalıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın bugün Denizlispor önünde sol bek mevkinde ilk 11'de forma giyeceği öğrenildi.

    Hasan Ali de yetişti
    Fenerbahçe'de sakatlardan art arda iyi haberler geliyor. Nabil Dirar, Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu'nun ardından Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığı tamamen geçti ve dün takımla birlikte çalıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın bugün Denizlispor önünde sol bek mevkinde ilk 11'de forma giyeceği öğrenildi. Hasan Ali yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giyememişti.

    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    Bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecek olan hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Çalışma taktik ağırlıklı geçti.

    FENER'İN KONUĞU DENİZLİ
    F.Bahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bugün saat 20.00'de Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. beIN Sports 1'in canlı yayınlayacağı karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe ligde son 5 maçında 3 puanı bir arada görememişti.

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