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    • 07.03.2020 18:56
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    - Denizlispor | CANLI ANLATIM

    'in 25. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    'in 25. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçenin ilk 11'i belli oldu.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR | CANLI

    İLK 11'LER

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