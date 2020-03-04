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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    Yine yine bireysel hata

    enerbahçe'de çoğunlukla stoper oynayan ve yaptığı bireysel hatalarla takımının birçok maçta puan kaybetmesine sebep olan dün de bu durumu devam ettirdi. oyuncu, 'un attığı ilk golde basit bir hataya imza atarak topun Sörloth'un golle buluşmasına neden oldu.

    Yine Jailson yine bireysel hata
    Bu sezon 'de çoğunlukla stoper oynayan ve yaptığı bireysel hatalarla takımının birçok maçta puan kaybetmesine sebep olan Jailson dün de bu durumu devam ettirdi. oyuncu, 'un attığı ilk golde basit bir hataya imza atarak topun Sörloth'un golle buluşmasına neden oldu. için taraftarlar, "Daha ne kadar bizi yakmaya devam edecek" yorumunu yaptı.

    DENİZ SOL BEKE KRUSE KANADA
    F.Bahçe'de dünkü Trabzon maçında sakat olan Hasan Ali'nin yerine sol bekte Deniz Türüç forma giydi. Sol açıkta ise Max Kruse görev yaptı. Tolga Ciğersi ise asıl mevkisi orta sahadaydı.

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