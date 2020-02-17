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    • Spor
    • 17.02.2020 Gazete

    Cimbom, Malatya’yı da devirdi derbi öncesinde mesajı gönderdi: Bekle Fener geliyorum!

    Sarı-Kırmızılılar kolay geçmesi beklenen karşılaşmada çok zorlandı. 43. dakikada penaltı golüyle skoru 1-0 yaptı... 2. devre 2 takım da yakaladığı fırsatları kullanamadı. bu galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı...

    Bekle Fener geliyorum!
    Cimbom seriyi '6'ya çıkardı... Sarı- Kırmızılılar evinde Yeni Malatya engelini zor da olsa 1-0'lık sonuçla aşarak üst üste 6. galibiyetini aldı. Galatasaray böylece ligde 3. sıraya yükselmeyi başardı. 1. dakikada Gökhan Töre'nin sağ çaprazdan şutunu Muslera güçlükle kornere çeldi.

    ONYEKURU FIRSATI HARCADI
    9'da soldan ceza sahasına giren Henry Onyekuru'nun plase şutu üstten auta çıktı. 43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Adem Büyük beyaz noktadan yine hata yapmadı: 1-

    DONK'UN KAFASI DİREKTE!
    56. dakikada Adem Büyük mutlak pozisyonda golü atamadı. 64. dakikada kullanılan kornerde Donk kafayı vurdu, top direkten döndü. Ardından Adem Büyük'ün şutu auta gitti.

    MARCAO'DAN KRİTİK HAMLE
    68. dakikada Umut Bulut'un vuruşunda Marcao'ya çarpan top kornere çıktı. 84'te Onyekuru mutlak pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 1-0.

    RADAMEL     FALCAO GERİ DÖNDÜ
    KONYA maçında sakatlanan Radamel Falcao formasına kavuştu. Kolombiyalı yıldız son 10 dakikada görev yaptı.



    BÜYÜKSÜN ADEM
    G.Saray'da Adem Büyük fırtınası esiyor. Malatya önünde penaltıdan skor bulan forvet oyuncusu kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol atmayı başardı. Ligde ve Türkiye Kupası'nda toplamda 10 gole ulaşan Adem Büyük tüm kulvarlarda bu sezon en çok gol atan lı oldu. Tecrübeli yıldız aynı zamanda ligde de 6 golle takımının en skorer ismi durumunda.

    LEMİNA'DAN ASLAN'A KÖTÜ HABER GELDİ
    GALATASARAY'IN en önemli isimlerinden Mario Lemina sakatlandı. Yıldız futbolcu arka adelesinde yaşadığı sorun nedeniyle 89. dakika oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    LİGİN PENALTI KRALI GALATASARAY OLDU!
    DÜN önünde 'ün penaltısıyla öne geçen Galatasaray beyaz noktadan en çok gol bulan takım oldu. Cimbom 8. penaltısını kazandı.

    EN İYİSİ GALATASARAY
    22 maçta kalesinde 17 gol gören G.Saray ligin en iyisi.

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