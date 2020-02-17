Cimbom, Malatya’yı da devirdi derbi öncesinde mesajı gönderdi: Bekle Fener geliyorum!

Cimbom seriyi '6'ya çıkardı... Sarı- Kırmızılılar evinde Yeni Malatya engelini zor da olsa 1-0'lık sonuçla aşarak üst üste 6. galibiyetini aldı. Galatasaray böylece ligde 3. sıraya yükselmeyi başardı. 1. dakikada Gökhan Töre'nin sağ çaprazdan şutunu Muslera güçlükle kornere çeldi.
ONYEKURU FIRSATI HARCADI
9'da soldan ceza sahasına giren Henry Onyekuru'nun plase şutu üstten auta çıktı. 43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Adem Büyük beyaz noktadan yine hata yapmadı: 1-
DONK'UN KAFASI DİREKTE!
56. dakikada Adem Büyük mutlak pozisyonda golü atamadı. 64. dakikada kullanılan kornerde Donk kafayı vurdu, top direkten döndü. Ardından Adem Büyük'ün şutu auta gitti.
MARCAO'DAN KRİTİK HAMLE
68. dakikada Umut Bulut'un vuruşunda Marcao'ya çarpan top kornere çıktı. 84'te Onyekuru mutlak pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 1-0.
RADAMEL FALCAO GERİ DÖNDÜ
KONYA maçında sakatlanan Radamel Falcao formasına kavuştu. Kolombiyalı yıldız son 10 dakikada görev yaptı.
BÜYÜKSÜN ADEM
G.Saray'da Adem Büyük fırtınası esiyor. Malatya önünde penaltıdan skor bulan forvet oyuncusu kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol atmayı başardı. Ligde ve Türkiye Kupası'nda toplamda 10 gole ulaşan Adem Büyük tüm kulvarlarda bu sezon en çok gol atan Galatasaraylı oldu. Tecrübeli yıldız aynı zamanda ligde de 6 golle takımının en skorer ismi durumunda.
LEMİNA'DAN ASLAN'A KÖTÜ HABER GELDİ
GALATASARAY'IN en önemli isimlerinden Mario Lemina sakatlandı. Yıldız futbolcu arka adelesinde yaşadığı sorun nedeniyle 89. dakika oyundan çıkmak zorunda kaldı.
LİGİN PENALTI KRALI GALATASARAY OLDU!
DÜN Yeni Malatya önünde Adem Büyük'ün penaltısıyla öne geçen Galatasaray beyaz noktadan en çok gol bulan takım oldu. Cimbom 8. penaltısını kazandı.
EN İYİSİ GALATASARAY
22 maçta kalesinde 17 gol gören G.Saray ligin en iyisi.
ONYEKURU FIRSATI HARCADI
9'da soldan ceza sahasına giren Henry Onyekuru'nun plase şutu üstten auta çıktı. 43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Adem Büyük beyaz noktadan yine hata yapmadı: 1-
DONK'UN KAFASI DİREKTE!
56. dakikada Adem Büyük mutlak pozisyonda golü atamadı. 64. dakikada kullanılan kornerde Donk kafayı vurdu, top direkten döndü. Ardından Adem Büyük'ün şutu auta gitti.
MARCAO'DAN KRİTİK HAMLE
68. dakikada Umut Bulut'un vuruşunda Marcao'ya çarpan top kornere çıktı. 84'te Onyekuru mutlak pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 1-0.
RADAMEL FALCAO GERİ DÖNDÜ
KONYA maçında sakatlanan Radamel Falcao formasına kavuştu. Kolombiyalı yıldız son 10 dakikada görev yaptı.
BÜYÜKSÜN ADEM
G.Saray'da Adem Büyük fırtınası esiyor. Malatya önünde penaltıdan skor bulan forvet oyuncusu kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol atmayı başardı. Ligde ve Türkiye Kupası'nda toplamda 10 gole ulaşan Adem Büyük tüm kulvarlarda bu sezon en çok gol atan Galatasaraylı oldu. Tecrübeli yıldız aynı zamanda ligde de 6 golle takımının en skorer ismi durumunda.
LEMİNA'DAN ASLAN'A KÖTÜ HABER GELDİ
GALATASARAY'IN en önemli isimlerinden Mario Lemina sakatlandı. Yıldız futbolcu arka adelesinde yaşadığı sorun nedeniyle 89. dakika oyundan çıkmak zorunda kaldı.
LİGİN PENALTI KRALI GALATASARAY OLDU!
DÜN Yeni Malatya önünde Adem Büyük'ün penaltısıyla öne geçen Galatasaray beyaz noktadan en çok gol bulan takım oldu. Cimbom 8. penaltısını kazandı.
EN İYİSİ GALATASARAY
22 maçta kalesinde 17 gol gören G.Saray ligin en iyisi.
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