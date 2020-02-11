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    • 11.02.2020 07:00

    Radamel yoksa R'Adem'el var! , Falcao’yu attığı gollerle aratmıyor

    ’a gelişi olay olan ve taraftarların büyük sevgisiyle karşılaşan Falcao, sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçırdı... ’de 5 golde kaldı... Adem de ligde 5 gole ulaştı. Üstelik Devler Ligi'ndeki tek gol de ondan geldi. Falcao yıllık 7 milyon Euro, Adem ise 500 bin Euro kazanıyor.

    Radamel yoksa R'Adem'el var
    Cimbom'da yoksa Adem Büyük var... Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, 'a geldiğinde ortalık yıkılmıştı! Taraftarlar yıldız oyuncuya büyük sevgi gösterisinde bulundu... Falcao uzun süren bir sakatlık geçirdi. İyileşti. Yine sakatlandı. Çok maç kaçırdı.



    İKİSİNİN DE GOL SAYISI EŞİT
    G.Saray'da yıllık 7 milyon Euro kazanan Falcao, 'de 5 gol kaydetti. Son olarak filelerini 2 kez havalandıran Adem Büyük de Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti.



    ARADA ADETA UÇURUM VAR
    Falcao Sarıkırmızılar'da yılda 7 milyon Euro kazanırken Adem Büyük ise yıllık 500 bin Euro'ya oynuyor... Falcao Adem'den 14 kat daha fazla kazanıyor.



    AVRUPA'DA 'BÜYÜK' KONUŞTU
    G.Saray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta rakip fileleri sadece 1 kez havalandırdı... O gol de Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'dan değil 'ten geldi.

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