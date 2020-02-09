Kanarya zirve yarışında yara aldı

F.Bahçe Alanya ile 1-1 berabere kaldı. 4'te Bakesatas, Altay ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci kurtardı. 8'de Kruse kale dibinden topu çerrçeveyle buluşturamadı. 23'te ceza sahası içinde Jailson'un eline çarpan top sonrası hakem VAR'a gitti. Penaltıyı verdi.
OZAN TUFAN FIRSATI KAÇIRDI
Penaltıyı Cisse Altay'a nişanladı. Hakem Altay ileri çıktığı için penaltıyı tekrarladı. Cisse bu kez golü buldu. 32'de Ozan Tufan'ın kale önünden vuruşu yandan auta çıktı.
JAİLSON CAMPOS'U DÜŞÜRDÜ
50'de Siopis ceza sahası içinde Rodrigues'i düşürdü. Hakem 'penaltı' dedi. Penaltıyı Kruse gole çevirdi. 58'de Jailson, Campos'u indirdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
CİSSE TOPU DİREĞE NİŞANLADI
Penaltıyı Cisse üst direğe nişanladı. 78'de Rodrigues'in şutunda Marafona başarılıydı. 90'da Pektemek'in eline çarpan topta F.Bahçe bekledi. Hakem ise 'devam' dedi.
OZAN TUFAN FIRSATI KAÇIRDI
Penaltıyı Cisse Altay'a nişanladı. Hakem Altay ileri çıktığı için penaltıyı tekrarladı. Cisse bu kez golü buldu. 32'de Ozan Tufan'ın kale önünden vuruşu yandan auta çıktı.
JAİLSON CAMPOS'U DÜŞÜRDÜ
50'de Siopis ceza sahası içinde Rodrigues'i düşürdü. Hakem 'penaltı' dedi. Penaltıyı Kruse gole çevirdi. 58'de Jailson, Campos'u indirdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
CİSSE TOPU DİREĞE NİŞANLADI
Penaltıyı Cisse üst direğe nişanladı. 78'de Rodrigues'in şutunda Marafona başarılıydı. 90'da Pektemek'in eline çarpan topta F.Bahçe bekledi. Hakem ise 'devam' dedi.
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