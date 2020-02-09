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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    Kanarya zirve yarışında yara aldı

    Fenerbahçe, Alanya önünde 29’da Cisse’nin penaltı golü ile geriye düştü. 53’te Kruse penaltı ile eşitlik golünü attı... 60’ta Cisse penaltı kaçırdı...

    Fener'den acı fren
    F.Bahçe Alanya ile 1-1 berabere kaldı. 4'te Bakesatas, Altay ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci kurtardı. 8'de Kruse kale dibinden topu çerrçeveyle buluşturamadı. 23'te ceza sahası içinde Jailson'un eline çarpan top sonrası hakem VAR'a gitti. Penaltıyı verdi.

    OZAN TUFAN FIRSATI KAÇIRDI
    Penaltıyı Cisse Altay'a nişanladı. Hakem Altay ileri çıktığı için penaltıyı tekrarladı. Cisse bu kez golü buldu. 32'de Ozan Tufan'ın kale önünden vuruşu yandan auta çıktı.

    JAİLSON     CAMPOS'U DÜŞÜRDÜ
    50'de Siopis ceza sahası içinde Rodrigues'i düşürdü. Hakem 'penaltı' dedi. Penaltıyı Kruse gole çevirdi. 58'de Jailson, Campos'u indirdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

    CİSSE TOPU DİREĞE NİŞANLADI
    Penaltıyı Cisse üst direğe nişanladı. 78'de Rodrigues'in şutunda Marafona başarılıydı. 90'da Pektemek'in eline çarpan topta F.Bahçe bekledi. Hakem ise 'devam' dedi.

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