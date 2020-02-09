Kanarya zirve yarışında yara aldı



JAİLSON

CAMPOS'U

CİSSE

Alanya ile 1-1 berabere kaldı.Bakesatas, Altay ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci kurtardı.Kruse kale dibinden topu çerrçeveyle buluşturamadı.ceza sahası içinde Jailson'un eline çarpan top sonrası hakem VAR'a gitti. Penaltıyı verdi.Cisse Altay'a nişanladı. Hakem Altay ileri çıktığı için penaltıyı tekrarladı. Cisse bu kez golü buldu.Ozan Tufan'ın kale önünden vuruşu yandan auta çıktı.Siopis ceza sahası içinde Rodrigues'i düşürdü. Hakem 'penaltı' dedi. Penaltıyı Kruse gole çevirdi.Jailson, Campos'u indirdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi.Cisse üst direğe nişanladı.Rodrigues'in şutunda Marafona başarılıydı.Pektemek'in eline çarpan topta F.Bahçe bekledi. Hakem ise 'devam' dedi.