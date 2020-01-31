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Nzonzi bugün imzayı atıyor

tarafından bırakılan dün 'e gitti. Fransız yıldız bugün ile sözleşme imzalayacak. Rennes ve Roma arasında Nzonzi'nin kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.

Nzonzi bugün imzayı atıyor
Fatih Terim tarafından bırakılan Steven Nzonzi dün Paris'e gitti. Fransız yıldız bugün Rennes ile sözleşme imzalayacak. Rennes ve Roma arasında Nzonzi'nin kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.

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