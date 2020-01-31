Nzonzi bugün imzayı atıyor

Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi dün Paris'e gitti. Fransız yıldız bugün Rennes ile sözleşme imzalayacak. Rennes ve Roma arasında Nzonzi'nin kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi dün Paris'e gitti. Fransız yıldız bugün Rennes ile sözleşme imzalayacak. Rennes ve Roma arasında Nzonzi'nin kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.
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