Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını ikili mücadelelerde hırslı olmaları konusunda uyardı. Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sergilediği etkili oyundan örnekler gösteren Hüseyin Çimşir, "Sahada agresif olalım, hırslı olalım ve topun kontrolü genelde bizde olsun" dedi.
Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin olma veya olmama ihtimalini de değerlendirerek iki farklı kadro planlıyor.
STURRIDGE VE EKUBAN'A 'HAZIR OL' EMRİ
Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Sturridge ve Ekuban'ı Fenerbahçe karşısında görevlendirmeyi düşünen Hüseyin Çimşir, bu oyunculardan birini ilk 11'de diğerini ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi.
GÖZLER NWAKAEME İÇİN TAHKİM'DE OLACAK
Nwakaeme'nin Türkiye Kupası son 16'da Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kart için Tahkim Kurulu'na başvuran Trabzonspor bugünkü toplantının sonucunu bekliyor.
FENER'E ÖZEL ÖNLEM ALACAK
Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'nin etkili hücum oyuncularına karşı derbide özel önlemler alacak.
Bordo-Mavililer Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.
Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin olma veya olmama ihtimalini de değerlendirerek iki farklı kadro planlıyor.
STURRIDGE VE EKUBAN'A 'HAZIR OL' EMRİ
Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Sturridge ve Ekuban'ı Fenerbahçe karşısında görevlendirmeyi düşünen Hüseyin Çimşir, bu oyunculardan birini ilk 11'de diğerini ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi.
GÖZLER NWAKAEME İÇİN TAHKİM'DE OLACAK
Nwakaeme'nin Türkiye Kupası son 16'da Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kart için Tahkim Kurulu'na başvuran Trabzonspor bugünkü toplantının sonucunu bekliyor.
FENER'E ÖZEL ÖNLEM ALACAK
Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'nin etkili hücum oyuncularına karşı derbide özel önlemler alacak.
Bordo-Mavililer Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.
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