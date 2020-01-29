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  • 29.01.2020 12:40
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 12:57

Son dakika haberi... - derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı. - derbisinin hakemi oldu. Ali Palabıyık'ın yardımcılığını, Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Serkan Tokat yaparken, VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 -:

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

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