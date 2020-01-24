Emre Taşdemir Kayserispor’da

Galatasaray savunmada görev yapan futbolcusu Emre Taşdemir'i sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Kayserispor'a kiraladı. Emre, 'Mutlaka G.Saray'a geri döneceğim' dedi. Galatasaray savunmada görev yapan futbolcusu Emre Taşdemir'i sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Kayserispor'a kiraladı. Emre, 'Mutlaka G.Saray'a geri döneceğim' dedi.
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