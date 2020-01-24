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Taşdemir ’da

savunmada görev yapan futbolcusu Taşdemir'i sezon sonuna kadar ekibi 'a kiraladı. Emre, "Mutlaka G.Saray'a geri döneceğim" dedi.

Emre Taşdemir Kayserispor’da
Galatasaray savunmada görev yapan futbolcusu Taşdemir'i sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Kayserispor'a kiraladı. Emre, "Mutlaka G.Saray'a geri döneceğim" dedi.

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