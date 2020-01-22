Kartal Erzurum’u ağırlıyor

Beşiktaş kupa Son 16 Turu rövanşında ilk maçta 2-1 yenildiği Erzurumspor'u saat 20.30'da konuk edecek. İlk maçı 3-2 kaybeden Beşiktaş'a tur için 1-0, 2-1 gibi galibiyetler yetecek.
ABDULLAH AVCI'DAN OYUNCULARA UYARI
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurum maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Avcı'nın takıma, "Kupa maçını ciddiye alın ve turu geçin. Başka bir sonuç istemem" dediği öğrenildi.
ABDULLAH AVCI'DAN OYUNCULARA UYARI
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurum maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Avcı'nın takıma, "Kupa maçını ciddiye alın ve turu geçin. Başka bir sonuç istemem" dediği öğrenildi.
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