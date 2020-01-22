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Kartal ’u ağırlıyor

kupa Son rövanşında ilk maçta 2-1 yenildiği spor'u saat 20.30'da konuk edecek. İlk maçı 3-2 kaybeden Beşiktaş'a tur için 1-0, 2-1 gibi galibiyetler yetecek.

Kartal Erzurum’u ağırlıyor
Beşiktaş kupa Son rövanşında ilk maçta 2-1 yenildiği spor'u saat 20.30'da konuk edecek. İlk maçı 3-2 kaybeden 'a tur için 1-0, 2-1 gibi galibiyetler yetecek.

ABDULLAH AVCI'DAN OYUNCULARA UYARI
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurum maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Avcı'nın takıma, "Kupa maçını ciddiye alın ve turu geçin. Başka bir sonuç istemem" dediği öğrenildi.

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