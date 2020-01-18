Cimbom'da yabancı kontenjanı konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yeni transferlerinin lisansının çıkmasıyla 17 yabancıya ulaştı. Bilindiği gibi bu sayının 14 olması gerekiyor. Galatasaray Yönetimi, Mariano, Nagatomo ve Nzonzi ile yolları ayırmayı planlıyor. Andone ve Luyindama'nın ise sözleşmeleri donduralacak. Sarı-Kırmızılı takımda takımdan gönderilecek isimlerin finansal anlaşmazlıklar nedeniyle fesih işlemine sıcak bakmadıkları öğrenildi.
- Spor
- 18.01.2020
- Gazete
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