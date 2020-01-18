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'da kontenjan sıkıntısı

Cimbom'da yabancı kontenjanı konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yeni lerinin lisansının çıkmasıyla 17 yabancıya ulaştı. Bilindiği gibi bu sayının 14 olması gerekiyor. Yönetimi, Mariano, Nagatomo ve Nzonzi ile yolları ayırmayı planlıyor. Andone ve Luyindama'nın ise sözleşmeleri donduralacak.

Kontenjan sıkıntısı
Cimbom'da yabancı kontenjanı konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yeni lerinin lisansının çıkmasıyla 17 yabancıya ulaştı. Bilindiği gibi bu sayının 14 olması gerekiyor. Galatasaray Yönetimi, Mariano, Nagatomo ve Nzonzi ile yolları ayırmayı planlıyor. Andone ve Luyindama'nın ise sözleşmeleri donduralacak. Sarı-Kırmızılı takımda takımdan gönderilecek isimlerin finansal anlaşmazlıklar nedeniyle fesih işlemine sıcak bakmadıkları öğrenildi.

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