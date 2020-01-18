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’nın derdi para!

'ın elden çıkarmak istediği Younes 'nın tranfseri önündeki en büyük engel oyuncunun yıllık 4 milyon 'yu bulan maaşı. Faslı oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle takımdan ayrılmak istemediği, ancak 4.5 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirebileceğini menajerine ilettiği öğrenildi.

Belhanda’nın derdi para!
Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Younes 'nın tranfseri önündeki en büyük engel oyuncunun yıllık 4 milyon 'yu bulan maaşı. Faslı oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle takımdan ayrılmak istemediği, ancak 4.5 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirebileceğini menajerine ilettiği öğrenildi. Belhanda'ya bu düzeyde bir teklifin ancak Arap ülkelerinden gelebileceği tahmin ediliyor.

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