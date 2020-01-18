Belhanda’nın derdi para!

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Younes Belhanda'nın tranfseri önündeki en büyük engel oyuncunun yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maaşı. Faslı oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle takımdan ayrılmak istemediği, ancak 4.5 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirebileceğini menajerine ilettiği öğrenildi. Belhanda'ya bu düzeyde bir teklifin ancak Arap ülkelerinden gelebileceği tahmin ediliyor.
- Spor
- 18.01.2020
- Gazete
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