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için son karar ’in

Sol bek sıkıntısından dolayı Euro-2020 hedefine konsantre olan için 'in kararını bekleniyor. Terim onay verirse, sözleşmesi 1 yıl uzatılacak olan Emre Taşdemir bu gerçekleşirse kiralık olarak gönderilecek.

Emre için son karar Terim’in
Sol bek sıkıntısından dolayı Euro-2020 hedefine konsantre olan Emre Taşdemir için Terim'in kararını bekleniyor. onay verirse, sözleşmesi 1 yıl uzatılacak olan bu gerçekleşirse kiralık olarak gönderilecek.

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