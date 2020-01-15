Emre için son karar Terim’in

Sol bek sıkıntısından dolayı Euro-2020 hedefine konsantre olan EmreTaşdemir için Terim'in kararını bekleniyor. Terim onay verirse, sözleşmesi 1 yıl uzatılacak olan Emre Taşdemir bu gerçekleşirse kiralık olarak gönderilecek.
Sol bek sıkıntısından dolayı Euro-2020 hedefine konsantre olan EmreTaşdemir için Terim'in kararını bekleniyor. Terim onay verirse, sözleşmesi 1 yıl uzatılacak olan EmreTaşdemir bu gerçekleşirse kiralık olarak gönderilecek.
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