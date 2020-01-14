Fenerbahçe'nin, kesin olarak anlaştığı Ricardo Rodriguez, transfer limiti sorununun çözülmesini bekliyor. Olumlu haber gelince İsviçreli sol bek İstanbul'a çağrılacak.
Fenerbahçe stoper bölgesine takviye yapmasına rağmen ara transfer döneminde 1. önceliği olan sol bek mevkisi için beklemeye devam ediyor.
LİMİTE TAKILDI!
Fenerbahçe, Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez ile kesin anlaşma sağlerken, transferin resmi olarak açıklanması için TFF ile limit probleminin hallolması bekleniyor. TFF'den olumlu haber gelir gelmez, Ricardo Rodriguez İstanbul'a çağrılacak. Şili asıllı 27 yaşındaki Rodriguez, 71 kez İsviçre Milli Takımı'nın formasını giydi.
FORMA SATIŞLARI 138 BİN RAKAMINI AŞTI
Fenerbahçe'de yeni sezon forma satışlarında 140 bin rakamına yaklaşıldı. Dün itibariyle 138 bin 29 adet yeni sezon forması satıldığı bildirildi.
Fenerbahçe stoper bölgesine takviye yapmasına rağmen ara transfer döneminde 1. önceliği olan sol bek mevkisi için beklemeye devam ediyor.
LİMİTE TAKILDI!
Fenerbahçe, Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez ile kesin anlaşma sağlerken, transferin resmi olarak açıklanması için TFF ile limit probleminin hallolması bekleniyor. TFF'den olumlu haber gelir gelmez, Ricardo Rodriguez İstanbul'a çağrılacak. Şili asıllı 27 yaşındaki Rodriguez, 71 kez İsviçre Milli Takımı'nın formasını giydi.
FORMA SATIŞLARI 138 BİN RAKAMINI AŞTI
Fenerbahçe'de yeni sezon forma satışlarında 140 bin rakamına yaklaşıldı. Dün itibariyle 138 bin 29 adet yeni sezon forması satıldığı bildirildi.
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