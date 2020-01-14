Bugünkü
Takvim

haber bekliyor

'nin, kesin olarak anlaştığı , limiti sorununun çözülmesini bekliyor. Olumlu haber gelince İsviçreli sol bek 'a çağrılacak.

Rodriguez haber bekliyor
'nin, kesin olarak anlaştığı , limiti sorununun çözülmesini bekliyor. Olumlu haber gelince İsviçreli sol bek 'a çağrılacak.

Fenerbahçe stoper bölgesine takviye yapmasına rağmen ara transfer döneminde 1. önceliği olan sol bek mevkisi için beklemeye devam ediyor.



LİMİTE TAKILDI!
Fenerbahçe, Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez ile kesin anlaşma sağlerken, transferin resmi olarak açıklanması için ile limit probleminin hallolması bekleniyor. TFF'den olumlu haber gelir gelmez, Ricardo Rodriguez İstanbul'a çağrılacak. Şili asıllı 27 yaşındaki Rodriguez, 71 kez İsviçre 'nın formasını giydi.



FORMA SATIŞLARI 138 BİN RAKAMINI AŞTI
Fenerbahçe'de satışlarında 140 bin rakamına yaklaşıldı. Dün itibariyle 138 bin 29 adet yeni sezon forması satıldığı bildirildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriRicardo Rodriguez haber bekliyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri