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Seçim kararı gerekmiyor

12. , G.Saray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrazısızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onaylamıştı. Dün alınan mahkeme kararıyla 'nun tedbiri kaldırıldı. Muhalefet bu karar sonrası seçim isterken, kulüpten yapılan açıklamada, " aklanmaması neticesi tüzüğümüze göre seçim kararı alınmasını gerektirmiyor" denildi.

Seçim kararı gerekmiyor
12. , G.Saray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrazısızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onaylamıştı. Dün alınan mahkeme kararıyla 'nun tedbiri kaldırıldı. Muhalefet bu karar sonrası seçim isterken, kulüpten yapılan açıklamada, " aklanmaması neticesi tüzüğümüze göre seçim kararı alınmasını gerektirmiyor" denildi.

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