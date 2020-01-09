Seçim kararı gerekmiyor

12. Asliye Hukuk Mahkemesi, G.Saray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrazısızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onaylamıştı. Dün alınan mahkeme kararıyla Denetmele Kurulu'nun tedbiri kaldırıldı. Muhalefet bu karar sonrası seçim isterken, kulüpten yapılan açıklamada, "Denetim kurulunun aklanmaması neticesi tüzüğümüze göre seçim kararı alınmasını gerektirmiyor" denildi.
- Spor
- 09.01.2020
- Gazete
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