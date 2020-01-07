Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Falcao son günlerde çıkan transfer haberlerine noktayı koydu. Yıldız golcü, "G.Saray'da müthiş bir sevgi seliyle karşılaştım. Burada iz bırakmadan ayrılmak istemiyorum. Gollerimle adımdan söz ettireceğim" dedi.
Falcao sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında fazla forma giyemememişti.
Falcao sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında fazla forma giyemememişti.
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