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: İz bırakmadan ayrılmayacağım

'da Kolombiyalı golcü son günlerde çıkan haberlerine noktayı koydu. golcü, "G.Saray'da müthiş bir sevgi seliyle karşılaştım. Burada iz bırakmadan ayrılmak istemiyorum. Gollerimle adımdan söz ettireceğim" dedi.

İz bırakmadan ayrılmayacağım
Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Falcao son günlerde çıkan haberlerine noktayı koydu. golcü, "G.Saray'da müthiş bir sevgi seliyle karşılaştım. Burada iz bırakmadan ayrılmak istemiyorum. Gollerimle adımdan söz ettireceğim" dedi.



Falcao sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında fazla forma giyemememişti.

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