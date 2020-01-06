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Saracchi bugün geliyor

, bildirimi yaptığı Uruguaylı sol bek 'ye bugün kavuşuyor... 21 yaşındaki genç yıldızın bugün 'a gelerek takıma katılması bekleniyor... Leipzig'den kiralanan Saracchi, Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanadına büyük bir dinamizm katacak. G.Saray da bugün transferin detaylarını paylaşacak.

Saracchi bugün geliyor
, bildirimi yaptığı Uruguaylı sol bek 'ye bugün kavuşuyor... 21 yaşındaki genç yıldızın bugün 'a gelerek takıma katılması bekleniyor... Leipzig'den kiralanan Saracchi, Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanadına büyük bir dinamizm katacak. G.Saray da bugün transferin detaylarını paylaşacak.

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