Saracchi bugün geliyor

Galatasaray, KAP bildirimi yaptığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'ye bugün kavuşuyor... 21 yaşındaki genç yıldızın bugün İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor... Leipzig'den kiralanan Saracchi, Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanadına büyük bir dinamizm katacak. G.Saray da bugün transferin detaylarını paylaşacak.
- Spor
- 06.01.2020
- Gazete
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