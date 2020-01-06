Galatasaray yeni transferi Henry Onyekuru'yu dün açıkladı... Sarı-Kırmızılılar'da ikinci kez forma giyecek Onyekuru, Fransız temsilcisi Monaco'dan sezon sonuna kadar kiralandı... Cimbom, Fransız ekibine kiralama bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek... Nijeryalı yıldız Onyekuru ise 6 ay için 650 bin Euro maaş alacak... Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ise bulunmuyor. Genç futbolcu Sarı-Kırmızılılar'da 70 numaralı formayı giyecek.
Onyekuru dün gerçekleştirilen iki idmana da katıldı. Sarı-Kırmızılı formayla da pozunu verdi.
Onyekuru dün gerçekleştirilen iki idmana da katıldı. Sarı-Kırmızılı formayla da pozunu verdi.
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