Fener zaferle döndü F.Bahçe Yunanistan'da Olympiakos'u devirdi: 96-87.. F.Bahçe Sloukas'ın arka arkaya bulduğu sayılarla ilk periyodu 22-20 önde tamamladı. 2. periyotta özellikle Nando De Colo'nun sayılarıyla farkı artıran F.Bahçe devreyi 52-40 önde tamamlamayı başardı. Olympiakos 3. periyoda hızlı başlarken bir ara farkı 4'e indirdi. Ancak bu periyodu temsilcimiz F.Bahçe 74-61 önde kapatmayı başardı. Son periyotta heyecana sahne olurken Sarı-Lacivertliler karşılaşmadan 96-87 önde ayrılarak ligde 6. kez kazanmayı başardı.

F.Bahçe Yunanistan'da Olympiakos'u devirdi: 96-87.. F.Bahçe Sloukas'ın arka arkaya bulduğu sayılarla ilk periyodu 22-20 önde tamamladı. 2. periyotta özellikle Nando De Colo'nun sayılarıyla farkı artıran F.Bahçe devreyi 52-40 önde tamamlamayı başardı.



HEYECAN BİTMEDİ

O lympiakos 3. periyoda hızlı başlarken bir ara farkı 4'e indirdi. Ancak bu periyodu temsilcimiz F.Bahçe 74-61 önde kapatmayı başardı. Son periyotta heyecana sahne olurken Sarı-Lacivertliler karşılaşmadan 96-87 önde ayrılarak ligde 6. kez kazanmayı başardı.

TÜM MANŞETLER