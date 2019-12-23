Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği maçta hakem kararları çok tartışılırken, konuyla ilgili en sert tepki Burak Yılmaz'dan geldi. Golcü oyuncu ilk olarak maçta oyundan çıkarken, gergin bir şekilde karşılaşmanın 4. hakemine üst üste, "Gir sen oyna!" diyerek seslendi.
CÜNEYT ÇAKIR'A GÖNDERME
Derbi sonrası basın mensuplarının mikrofon uzattığı Burak, "Ben değil, Cüneyt Çakır'ı çağırın o konuşşun!" ifadelerini kullandı.
Burak'ın sözleri sanal alemde çok konuşuldu.
BEŞİKTAŞ: BÖYLE SÜRMEZ...
Beşiktaş Kulübü de derbideki hakem kararlarına kayıtsız kalmadı. Kulüpten yapılan açıklamada penaltı beklenen pozisyonların yer aldığı görselde, "Bu düzen böyle sürmez" denildi.
BASIN TOPLANTISI YAPILACAK
F.Bahçe derbisi sonrası olağanüstü toplanan Beşiktaş yönetiminin, bugün basın toplantısı yapacağı öğrenildi. Başkan A.Nur Çebi'nin bugün hakem hatalarını eleştirmesi bekleniyor.
DERBİDE 4 KRİTİK KARAR
Beşiktaşlılar Vida ile Serdar arasındaki 2 mücadelede penaltı bekledi. N'Koudo'nun da penaltısının es geçildiği savunuldu...
Derbide hakem Cüneyt Çakır'ın 4 kararı çok konuşuldu. Beşiktaş cephesi Serdar Aziz'in iki kez Vida'ya ceza sahası içinde faul yaptığını savundu ve pozisyonlarda penaltı bekledi. Son bölümde ise N'Koudou'nun çekildiği pozisyonda penaltı itirazında bulunuldu. F.Bahçe'nin penaltısının ise haksız olduğu savunuldu.
1- Serdar'ın 14'te Vida'ya yaptığı harekette penaltı beklendi.
2- F.Bahçe'nin kazandığı penaltıda Rebocho'nun eline çarpan top tartışma yarattı.
3- 49'da Serdar'in Vida'ya yaptığı harekette de penaltı itirazları yapıldı.
Nkoudou bu pozisyonda yerde kaldı. Hakem 'devam' dedi.
CÜNEYT ÇAKIR'A GÖNDERME
Derbi sonrası basın mensuplarının mikrofon uzattığı Burak, "Ben değil, Cüneyt Çakır'ı çağırın o konuşşun!" ifadelerini kullandı.
Burak'ın sözleri sanal alemde çok konuşuldu.
BEŞİKTAŞ: BÖYLE SÜRMEZ...
Beşiktaş Kulübü de derbideki hakem kararlarına kayıtsız kalmadı. Kulüpten yapılan açıklamada penaltı beklenen pozisyonların yer aldığı görselde, "Bu düzen böyle sürmez" denildi.
BASIN TOPLANTISI YAPILACAK
F.Bahçe derbisi sonrası olağanüstü toplanan Beşiktaş yönetiminin, bugün basın toplantısı yapacağı öğrenildi. Başkan A.Nur Çebi'nin bugün hakem hatalarını eleştirmesi bekleniyor.
DERBİDE 4 KRİTİK KARAR
Beşiktaşlılar Vida ile Serdar arasındaki 2 mücadelede penaltı bekledi. N'Koudo'nun da penaltısının es geçildiği savunuldu...
Derbide hakem Cüneyt Çakır'ın 4 kararı çok konuşuldu. Beşiktaş cephesi Serdar Aziz'in iki kez Vida'ya ceza sahası içinde faul yaptığını savundu ve pozisyonlarda penaltı bekledi. Son bölümde ise N'Koudou'nun çekildiği pozisyonda penaltı itirazında bulunuldu. F.Bahçe'nin penaltısının ise haksız olduğu savunuldu.
1- Serdar'ın 14'te Vida'ya yaptığı harekette penaltı beklendi.
2- F.Bahçe'nin kazandığı penaltıda Rebocho'nun eline çarpan top tartışma yarattı.
3- 49'da Serdar'in Vida'ya yaptığı harekette de penaltı itirazları yapıldı.
Nkoudou bu pozisyonda yerde kaldı. Hakem 'devam' dedi.
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