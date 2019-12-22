Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.





Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından, Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı.