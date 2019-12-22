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  • 22.12.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 23:43

Derbi sonrası 'tan hakem kararlarına tepki

'de 'ın 'ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.

Derbi sonrası Beşiktaş'tan flaş açıklama

'de 'ın 'ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.



Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından, Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı.

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