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Hatayspor arayı açıyor

TFF 1.Ligi'nde lider durumda bulunan Hatayspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek yerini sağlamlaştırdı. Evsahibi takım böylece ligde 5'te 5 yapmış oldu.

Hatayspor arayı açıyor
TFF 1.Ligi'nde lider durumda bulunan Hatayspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek yerini sağlamlaştırdı. Evsahibi takım böylece ligde 5'te 5 yapmış oldu.

BALIKESİR GALİP
Hatay'ın golünü 66'da Selim attı. Diğer sonuçlar: Eskişehirspor- Balıkesirspor: 1-2, Akhisarspor-Boluspor: 0-0.

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