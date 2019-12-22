Hatayspor arayı açıyor TFF 1.Ligi'nde lider durumda bulunan Hatayspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek yerini sağlamlaştırdı. Evsahibi takım böylece ligde 5'te 5 yapmış oldu.

TFF 1.Ligi'nde lider durumda bulunan Hatayspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek yerini sağlamlaştırdı. Evsahibi takım böylece ligde 5'te 5 yapmış oldu.



BALIKESİR GALİP

Hatay'ın golünü 66'da Selim attı. Diğer sonuçlar: Eskişehirspor- Balıkesirspor: 1-2, Akhisarspor-Boluspor: 0-0. TÜM MANŞETLER