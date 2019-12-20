Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları devam ederken, teknik patron Ersun Yanal kadro seçimini de belirlemek üzere.



KRUSE FORMSUZ

Formsuz Kruse'den istediği verimi alamayan Yanal, forvet arkasında Deniz Türüç'ü deniyor.







SON KARAR YANAL'IN

Deniz Türüç'ün daha önce, "Sağ kanatta oynuyorum ama kendimi en çok forvet arkasında iyi hissediyorum" açıklaması vardı. Yanal'ın son tercihi derbi günü belli olacak.







Deniz Türüç, Fenerbahçe'nin son maçlardaki formda oyuncularından biri oldu.



