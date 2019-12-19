Sol bekte Deniz sürprizi

Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal, dünkü İstanbulspor maçında Deniz Türüç'ü savunmanın solunda oynattı. Bu mevki için arayışta olan ve derbi öncesi Deniz Türüç'ü sol bekte deneyen Ersun Yanal, Beşiktaş maçı öncesi Nabil Dirar ve Deniz arasında bir karar verecek.
- Spor
- 19.12.2019
- Gazete
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