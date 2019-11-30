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  • 30.11.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 18:00

CANLI ANLATIM | Aytemiz -

'in 13. haftasında Aytemiz , 'nü konuk edecek. Alanyaspor zirve yarışına yeniden girmek, Ankaragücü ise ligin dibinden uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Alanyaspor - Ankaragücü | CANLI
'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın kritik maçlarından birisinde , 'nü konuk ediyor.

Ligde üst üste 4 haftadır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor geçen hafta Göztepe'ye 1-0 kaybetti. Erol Bulut'un takımı geride kalan 12 haftada 19 puan topladı.

Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Nsakala, Bakasetas, Welinton, Caulker, Baiano, Musa, Siopis, Campos, Efecan, Bammou

Ankaragücü'nün 11'i: Korcan - Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto - Kitsiou, Moke - Hasan Kaya, Canteros, Mehmet Sak - Orgill

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