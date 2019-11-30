Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın kritik maçlarından birisinde Alanyaspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Ligde üst üste 4 haftadır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor geçen hafta Göztepe'ye 1-0 kaybetti. Erol Bulut'un takımı geride kalan 12 haftada 19 puan topladı.
Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Nsakala, Bakasetas, Welinton, Caulker, Baiano, Musa, Siopis, Campos, Efecan, Bammou
Ankaragücü'nün 11'i: Korcan - Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto - Kitsiou, Moke - Hasan Kaya, Canteros, Mehmet Sak - Orgill
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