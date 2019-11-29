Miha Zajc’ın menajerine transfer çağrısı

Yanal döneminde kulübeye hapsolan ve devre arasında gönderilmesi planlanan Miha Zajc'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İSMİ RUSLAR'LA ANILIYOR
Fenerbahçe yönetimi, Sloven yıldızın menajeri Jaka Lucu'yu İstanbul'a davet etti. Görüşmede Lucu'ya "Zajc'a kulüp bul" denileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Empoli'den alınan genç yıldızın ismi özellikle Rus kulüpleri ile anılıyor.
82 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon kulübeden çıkamayan Zajc sadece 82 dakika forma şansı bulabildi.
YENİ MALATYASPOR SADIK'I GERİ İSTİYOR
11'den uzan kalan Sadık Çiftpınar'a sürpriz bir talip çıktı. Malatya'nın eski yıldızını geri almak için harekete geçtiği öğrenildi.
İSMİ RUSLAR'LA ANILIYOR
Fenerbahçe yönetimi, Sloven yıldızın menajeri Jaka Lucu'yu İstanbul'a davet etti. Görüşmede Lucu'ya "Zajc'a kulüp bul" denileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Empoli'den alınan genç yıldızın ismi özellikle Rus kulüpleri ile anılıyor.
82 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon kulübeden çıkamayan Zajc sadece 82 dakika forma şansı bulabildi.
YENİ MALATYASPOR SADIK'I GERİ İSTİYOR
11'den uzan kalan Sadık Çiftpınar'a sürpriz bir talip çıktı. Malatya'nın eski yıldızını geri almak için harekete geçtiği öğrenildi.
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