Miha Zajc’ın menajerine transfer çağrısı

MALATYASPOR

döneminde kulübeye hapsolan ve devre arasında gönderilmesi planlanan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.yönetimi,yıldızın menajeri'yu'a davet etti. Görüşmede'ya "" denileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında'den alınan genç yıldızın ismi özellikleile anılıyor.Bu sezon kulübeden çıkamayan Zajc sadece 82 dakika forma şansı bulabildi.11'den uzan kalan'a sürpriz bir talip çıktı.'nın eski yıldızını geri almak için harekete geçtiği öğrenildi.